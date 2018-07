Filip Djuricic, nuovo attaccante del Sassuolo, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione: "Posso giocare in tutti i ruoli, ma anche come falso nove e non come vero attaccante. Voglio crescere con la squadra, questo è il primo obiettivo, mi mancano i gol e gli assist, spero di essere più concreto, voglio lavorare ogni giorno. Darò il massimo ogni secondo".



SUL SASSUOLO - "Ho parlato con tanti, mi hanno riferito di una società molto organizzata. Per la cosa più importante aveva molto fiducia di allenatore, direttore e società. Questo conta più di ogni altra cosa".



SUL PASSATO - "Negli ultimi anni ho cambiato tante squadre. Tutto viene naturale, faremo bene con questa maglia. Ho giocato a Benevento bene, ho fatto solo il 70%. Ho avuto due anni di pausa, alla Sampdoria non ho mai giocato. Posso dare tanto alla squadra. Il campo è l'unico dove posso parlare. Io voglio dimostrare la mia qualità, il campo parla per tutto".



SU BOATENG E BERARDI - "Ho giocato con tanti giocatori famosi mai avuto problemi con giocatori più famosi di me. La cosa importante è che siano bravi ragazzi e abbiano qualità nel giocare a calcio".



SUGLI OBIETTIVI - "E' troppo presto per un obiettivo diretto. Noi pensiamo sempre più alto, alla fine vedremo dove siamo".