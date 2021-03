Filip Djuricic, numero 10 del Sassuolo, si racconta a la Gazzetta dello Sport, partendo dal suo ruolo, che ora è cambiato: "Io sono un trequartista, ma Boga è fuori da tanto e io da cinque mesi gioco ala sinistra. Non è un grande problema, gioco dove serve, ma da trequartista... meglio. De Zerbi dice che ho la serbite? Sono un giocatore d’istinto, però rispetto ai primi anni ho imparato un po’ a controllarlo. Con il mister c’è un grande rapporto, che va oltre il campo".



SU STOJKOVIC - "Una leggenda? Lui non è una leggenda, è proprio fuori categoria. È un idolo da quando ero piccolo. Un 10 come me? Sì ma non mi piacciono certi paragoni, soprattutto con giocatori che, come lui, sono stati tra i migliori al mondo. Però non vedo l’ora di conoscerlo, di vedere come allena. Da lui posso imparare molto".



LA VITA PRIVATA - "Ho un profilo Instagram ma non lo uso molto. I social servono per sentirsi più importanti e io non ne ho bisogno. Moglie e tre figli: 5 anni, 4 anni e un bimbo di 4 mesi. Con la pandemia è dura: io faccio ogni giorno il lavoro che mi piace ma loro sono lontani da casa, dove non torniamo da un anno e 3 mesi, rinchiusi tutto il giorno, non possono venire nonni e zii a dare una mano. Mentalmente è dura anche per noi calciatori, ma siamo professionisti e pure ben pagati e dobbiamo rispondere nel modo giusto".