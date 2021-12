Fuori dal campo per due mesi, il centrocampista del Sassuolo Filip Djuricic ha spiegato il motivo della sua assenza: "Ragazzi, sono stato via per un po', ma avevo un motivo valido ed ora sento di dovervi una spiegazione. Sono passati esattamente due mesi dal mio infortunio. Una piccola lesione muscolare. Per la mia grande voglia di tornare il prima possibile, ed essere a disposizione della squadra, le cose si sono complicate ed il mio processo di recupero si è allungato.

Per fortuna adesso tutto si sta sistemando. Di comune accordo con la società si è deciso di non rischiare e per questo tornerò in campo solo quando il rischio dì una ricaduta sarà il più basso possibile. In questi due mesi mi sono sempre allenato da solo.

La smania dì tornare a giocare, e di risentire il vostro calore, è tantissima.

Il 2022 sarà il nostro anno, a presto!".