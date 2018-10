Quest'oggi i neroverdi hanno sostenuto una doppia seduta allo Stadio Ricci: al mattino squadra impegnata nel lavoro di forza in palestra, quindi trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per reparto. Nella sessione pomeridiana messa in azione, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitelle a tema ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Mehdi Bourabia.



Il programma di domani prevede seduta mattutina di video-tattica e nel pomeriggio allenamento sul campo dello Stadio Ricci a PORTE CHIUSE.