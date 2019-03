Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo, parla a Sky Sport prima del match contro la Samp: "Vogliamo vincere, è da parecchio che non facciamo tre punti. Qualcosa va sempre storto. Il mister lavora su ogni episodio che può accadere in campo durante la settimana. Noi cerchiamo di portare tanti calciatori al gol, la classifica è buona ma dobbiamo ambire a qualcosa di importante e possiamo fare qualcosa in più".