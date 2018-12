Alfredcentrocampista delha parlato in conferenza stampa: "Quest'anno la squadra sta facendo molto bene a prescindere da chi gioca, perché la rosa è ampia. Io sto lavorando per essere tra i primi, ma di centrocampisti forti ce ne sono tanti, io penso a lavorare e a mettere in difficoltà il mister".: "Di questo bisogna chiedere alla società"."Siamo stati ingenui, potevamo gestire meglio gli ultimi dieci minuti, c'è rammarico per il pareggio, sono due punti buttati, ma dobbiamo essere arrabbiati nella maniera giusta per fare meglio contro il Frosinone. Non vinciamo da un po', dobbiamo portare a casa i tre punti. Il mister ci dice ogni settimana che la squadra non è ancora al punto a cui lui pensa di poterla portare, non siamo al massimo del nostro potenziale. Ogni settimana facciamo qualcosa di buono ma sbagliamo anche e poi lasciamo dei punti per strada, dobbiamo smettere di commettere errori per non avere rimpianti".: "Troveremo un ambiente caldo, giocando in casa, loro cercheranno di dare qualcosa in più davanti ai loro tifosi, noi dovremo comunque fare il nostro gioco a prescindere dall'avversario"."Goldaniga e Cassata sono bravi ragazzi e giocatori forti, sanno come giochiamo e saranno anche un po' arrabbiati perchè volevano far parte di questa squadra, quindi daranno il loro meglio, dovremo cercare di limitarli"."Dobbiamo raccogliere più punti possibili e chiudere al meglio il girone di andata, per poi riposarci e ricaricare le pile per il girone di ritorno".