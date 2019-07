Dopo l'arrivo di Traore dall'Empoli, chiuso oggi, il Sassuolo è a un passo dall'accordo con il Borussia Dortmund per Toljan. Il giocatore, individuato come perfetto erede di Lirola, pronto a salutare Reggio-Emilia, sbarcherà in Italia nei prossimi giorni per chiudere l'accordo con il club neroverde.



I DETTAGLI - L'accordo con il Borussia è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Sassuolo che quindi si conferma protagonista della giornata di mercato, con un doppio colpo formalizzato a distanza di poche ore. Prima Traore e ora Toljan, pronti a vestrsi di neroverde in vista della prossima stagione.