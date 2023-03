Sei gol segnati, con il campionato che ha ancora un quarto delle partite da giocare, per un centrocampista, non sono un bottino banale. Lo sa bene Davide Frattesi, che con la rete nel posticipo della 25esima giornata di Serie A alla Cremonese ha raggiunto questo traguardo. Numeri che testimoniano una stagione di alto livello per il calciatore del Sassuolo, che dopo un'estate passata al centro del mercato avrebbe potuto abbattersi per non essere partito e invece sta vivendo la miglior annata della sua carriera. Con in vista, questa volta sì, il salto in una big.



ASTA TRA BIG - Roma in primis, poi anche Milan, Inter e Juventus nelle ultime settimane hanno seguito con costanza le prestazioni di Frattesi, continuando ad aggiornare con recensioni sempre positive il file a lui dedicato. Soprattutto i bianconeri sembrano essere i più caldi in vista della prossima estate, chiaramente in attesa di capire cosa verrà deciso nell'ambito delle inchieste che vedono il club e i dirigenti a processo. Ma dalle parti della Continassa sono decisi: il nuovo corso della Juve deve puntare su giocatori giovani, possibilmente italiani e con ingaggi sostenibili. Tre caratteristiche che fanno di Frattesi l'obiettivo perfetto, per la gioia anche del Sassuolo che parte da una richiesta non inferiore ai 30 milioni di euro per il suo ennesimo gioiello.