L'infortunio di Domenico Berardi è tutt'altro che banale. Secondo La Gazzetta dello Sport, una botta rimediata in avvio ne aveva già condizionato la gara col Brescia, poi un muscolo capriccioso ha concesso all’attaccante giusto un tentativo (largo) verso la porta di Joronen prima che, alla mezz’ora, Berardi chiedesse il cambio. Un guaio muscolare che lo terrà fuori almeno per un mese, in attesa di capire poi quando e se la Serie A riprenderà