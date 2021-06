Gianluca Busio, centrocampista classe 2002 che gioca in MLS, nello Sporting Kansas City, è finito nel mirino del Venezia. Sullo sfondo c'è anche il Sassuolo, ma per ora nessuno dei due club ha formulato alcuna offerta per il giocatore di chiare origini italiane (e con passaporto italiano), che ha una valutazione di mercato di circa 5 milioni di euro. Lo riporta il portale YSport.eu.