Il Sassuolo punta sul ventenne norvegese Emil Ceide. L'ala sinistra del Rosenborg si è messa in luce in questa Eliteserien con cinque gol e tre assist ed era da tempo nei taccuini degli scout neroverdi. L’a.d. Carnevali è vicino a strappare il sì del club norvegese, si tratta sulla base di circa 3 milioni di euro: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo vorrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto, ma il Rosenborg ha chiesto la cifra subito. Dettagli che non sembrano mettere a rischio l'affare, mentre Ceide attende solo il via libera per il viaggio verso l'Italia.