Secondo quanto appreso da calciomercato.com,, che nelle ultime settimane ha iniziato a battere questa pista di mercato con una certa insistenza. Forti del gradimento del calciatore, che rispetto al passato ritiene che sia arrivato il momento giusto per tentare un'esperienza in una squadra di livello superiore, i bianconeri hanno sin qui messo sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni (preferibilmente in prestito con obbligo di riscatto) e proposto i giovani Iling jr e Soulé come potenziali contropartite tecniche.dopo l'ultimo prolungamento. Ma dopo undici stagioni in prima squadra in Emilia,e, come aveva lasciato intendere in occasione della presentazione della squadra - quando aveva posto seri dubbi sulla sua permanenza - e la Juventus più volte sfiorata in passato rappresenta idealmente il suo naturale approdo., che a due giorni dal complicato esordio in campionato contro l'Atalanta, dovrà provare a far rientrare un mal di pancia che rischia di condizionare pesantemente le ultime due settimane di mercato. A complicare ulteriormente lo scenario,Secondo quanto riferisce Sky Sport, sono alte le probabilità che il giocatore rinunci alla prima uscita in campionato e che possa essere escluso da qui alla conclusione del mercato, in attesa che la telenovela si risolva in un senso o nell'altro.