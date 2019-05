Il Sassuolo, nelle ultime 3 giornate di campionato, affronterà Torino, Roma e Atalanta, tutte squadre in corsa per l'Europa che conta. Il difensore neroverde Gian Marco Ferrari ha così parlato oggi dell'argomento: "Arbitri della zona Champions? È uno stimolo in più: saranno partite belle. Non è questione di fare da ‘arbitri’: alla fine le squadre le devi incontrare tutte, semplicemente noi affronteremo queste 3 alla fine. Cercheremo di dare il massimo perché vogliamo chiudere nelle prime 10."