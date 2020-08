Dopo l'arrivo di Victor Osimhen il Napoli non ha intenzione di fermarsi in ottica calciomercato. Sull'out di destra c'è l'addio di José Callejon, così c'è bisogno di sostituire lo spagnolo.



Il primo nome in lizza è quello di Jeremie Boga. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra il Sassuolo e l'agente del giocatore. Quest'ultimo chiederà la cessione, preferibilmente direzione Napoli. Lo stesso Napoli attende sviluppi e quando ci saranno novità affonderà il colpo presentando la sua offerta ufficiale.