Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, parla ai microfoni di Dazn prima del match di questa contro la Roma: "E' bello tornare a Roma, è la chiusura di un cerchio. Sono partito da piccolo da raccattapalle in questo stadio, sarà un'emozione incredibile e sarà ancora più bello con il pubblico. Il mister non mi vieta di buttarmi in avanti, speriamo sia la serata giusta".