Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato al Corriere dello Sport del suo passato giallorosso: "Roma? Mi ha scoperto Bruno Conti. Ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Non cerco rivincite, anche se avrei voluto giocarmi la mia chance in giallorosso. Non ho mai nascosto che ci sono rimasto male quando mi hanno ceduto al Sassuolo, ma adesso sono contento di essere qui”.