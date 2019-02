Seduta mattutina quest'oggi per il Sassuolo Calcio che ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, esercitazioni specifiche per reparto e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Marlon. Fermo Enrico Brignola che a seguito di uno scontro fortuito nel corso dell'allenamento di ieri ha riportato la frattura al 5° metacarpo della mano sinistra. Nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura presso il Policlinico di Modena ad opera del Prof. Fabio Catani, del Prof. Giuseppe Porcellini e del Dott. Luigi Tarallo. L'intervento è perfettamente riuscito.