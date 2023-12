Torna la Serie A, con Sassuolo-Genoa in scena dalle 18.30 sul terreno del Mapei Stadium. Entrambe le squadre vengono da un pareggio e puntano a proseguire la striscia di risultati utili centrando i 3 punti nel match valido per la 17a giornata. Un confronto che metterà di fronte due formazioni che viaggiano appaiate al 14° e 15° posto, a 16 punti. Alessio Dionisi contro Alberto Gilardino, sfida per accorciare verso la prima metà di classifica. Assente Domenico Berardi che causa febbre non compare neanche in panchina. La gara del Mapei Stadium sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.



GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban. Allenatore: Gilardino.