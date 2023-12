Sassuolo-Genoa alle 18 di venerdì 22 dicembre apre il programma della 17esima giornata di Serie A. La gara del Mapei Stadium sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Titolarissimi per Dionisi che recpuera Ruan Tressoldi per la panchina e conterà su Berardi e Laurienté dietro a Pinamonti davanti. Più in emergenza Gilardino con Messias e Retegui ancora out e il dubbio Malinovskyi dal primo o a gara in corso.



PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Gudmundsson, Ekuban.