Il Sassuolo sta lavorando per mettere a segno un grande colpo in attacco: trattativa in corso con il Penarol per Agustin Alvarez. Il classe 2001, già nel giro della nazionale uruguaiana, può diventare l’erede di Gianluca Scamacca. Punta rapida e con un grande senso del gol, Alvarez era stato a un passo dalla Fiorentina nello scorso mercato di gennaio.



I DETTAGLI DELL’OFFERTA- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Sassuolo ha presentato una prima offerta da 11 milioni più 1 di bonus. Il Penarol non ancora accettato perché vuole realizzare almeno 15 milioni dalla cessione del suo gioiello. Si continua a trattare con fiducia, il Sassuolo è convinto di poter chiudere positivamente questa operazione.