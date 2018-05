L'allenatore del Sassuolo Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter: "E' una formazione che ha assimilato le idee del proprio allenatore, hanno grandi qualità e per questo motivo sarà una partita per noi complicata. Abbiamo spinto tanto nelle ultime settimane, dunque devo capire chi mandare in campo. Tutti sono titolari, vedremo chi starà meglio, non voglio neanche dar modo a certe voci di circolare con un turnover eccessivo". Sul possibile impiego di Berardi: "L’ho visto bene contro la Samp, ha confermato le sue grandi qualità. Nel match con i doriani gli è mancato solo il gol, ma sono contentissimo di quello che mi dimostra ogni giorni in allenamento".