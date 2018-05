Così Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Roma: “Il Sassuolo ha fatto una buona gara, considerando che siamo a fine stagione. Ci tenevo molto all'undicesimo posto, abbiamo rincorso dal terzultimo posto e ci siamo arrivati, è il secondo miglior piazzamento del Sassuolo in Serie A, più di questo non potevo chiedere. Oggi abbiamo fatto una partita di spessore, è mancato il gol, peccato averne preso uno in quel modo, ci voleva più attenzione. Nella ripresa abbiamo provato a pareggiare ma non ci siamo riusciti, ma per l'impegno meritavamo un risultato positivo. Non è facile fare queste prestazioni a fine campionato contro Inter e Roma, dando tutto e mantenendo la concentrazione. Futuro? Oggi il Patron si è scusato per le dichiarazioni, era dispiaciuto perchè sono state fraintese, mi ha fatto i complimenti per il lavoro svolto, ci siederemo in settimana e decideremo il da farsi. Siamo arrivati undicesimi e da parte mia mi piacerebbe parlare di obiettivi più importanti e non ripetere una stagione di sofferenza. L'undicesimo posto è motivo di grande soddisfazione. L'istantanea che porterò con me? Le nuvole, la paura e il temporale che c'erano quando sono arrivato, è stato un momento importante, di contatto, ho capito subito che la squadra mi avrebbe seguito nel modo migliore e l'ha fatto. Ho avuto tante soddisfazioni, dal recupero di tanti giocatori, alla crescita dei giovani, fino alla vittoria di San Siro, oltre alla salvezza, il Sassuolo deve continuare il suo lavoro e la sua storia”.