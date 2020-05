Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a La Domenica Sportiva: "Speriamo che il 13 o il 20 si possa ricominciare con questo benedetto campionato, o si rischia di andare davvero per le lunghe. Vedendo che altri riprendono prima di noi, ci auguriamo la ripartenza. La programmazione sarà difficile, e per fare tutto al meglio ci aspetteranno momenti complicati. Sono convinto che si poteva fare molto meglio: c'è stata troppa confusione, da parte di tutti".



SUL MERCATO - "Sono contento che le valutazioni calino, sarà d'aiuto per il nostro mondo, perché negli ultimi anni abbiamo forse un po' esagerato. L'Inter avrà problemi a riscattare Sensi? Non credo che l'Inter sia in difficoltà, credo farà manovre importanti: Marotta, conoscendolo, avrà le idee chiare. Stiamo parlando, credo che si troverà l'accordo perché sia nerazzurro anche nella prossima stagione".



SU SIMONI - "E' stato un grande uomo di calcio, in tutte le categorie, ed un esempio di professionalità e correttezza. Mi viene in mente la partita con la Juventus, unica volta in cui ha reagito in modo inusuale".