L'arrivo ormai imminente di Johan Vasquez e quello possibile di Shkodran Mustafi sistemerebbero definitivamente l'assetto difensivo del Genoa. Due volti nuovi che sbarcando a Pegli chiuderebbero le porte al ritorno in rossoblù di Edoardo Goldaniga.



Dopo due buone stagioni con la maglia del club più antico d'Italia, il centrale lombardo ha fatto rientro al Sassuolo ma la sua permanenza in Emilia è parsa a lungo dover essere soltanto temporanea. Goldaniga sembrava infatti destinato ad una nuova avventura con il Grifone che infatti a lungo ne ha trattato l'acquisto con i neroverdi. L'operazione tuttavia non è mai decollata, spingendo la dirigenza ligure a virare su altri obiettivi.



Ad osservare il tutto da lontano ma con occhio molto attento ci ha pensato il Torino, alla ricerca di rinforzi per il proprio pacchetto arretrato. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com i granata starebbero facendo qualcosa di più di un semplice pensiero sul 27enne cresciuto nel vivaio del Palermo.