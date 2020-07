Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Il Corriere dello Sport, dei rumors di mercato su Domenico Berardi: "Può diventare una nuova telenovela? Spero di no, tanto non va via. Confido che prevalga come sempre il desiderio di restare assieme". Sull'attaccante calabrese resta vivo l'interesse della Fiorentina.