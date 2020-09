Dopo una stagione da protagonista in Serie B all'Empoli Davide Frattesi è rientrato al Sassuolo. Il centrocampista classe '99 però è destinato a ripartire: piace a Crotone, Spezia e ad altri club di Serie B; prima di decidere la nuova destinazione però dovrà discutere con i neroverdi il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. E' già scaduto, intanto, il diritto di recompra della Roma che era fissato a 25 milioni.