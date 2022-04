Cinque mesi senza calcio per, che aveva iniziato bene la stagione con due gol e un assist prima dell'infortunio di ottobre che gli ha fatto saltare tutto il resto della stagione. Il trequartista serbo è tornato in campo dieci giorni fa, una manciata di minuti contro Cagliari e Juventus per riprendere confidenza con il campo: "Ho saltato 152 giorni, più della metà della stagione - racconta il giocatore del Sassuolo al portale serbo Sport Klub - Era una situazione difficile, non fisicamente quanto a livello psicologico. Ogni settimana i medici rimandavano il mio rientro.: è stato un infortunio non curato bene. Per fortuna a febbraio ho incontrato il dottor Tocilli che ha stabilizzato la situazione risparmiandomi una nuova operazione che avrebbe messo al rischio l'eventuale nuovo contratto e il Mondiale, il mio obiettivo principale. Ora sto bene, e piano piano sto riprendendo il ritmo".- "Credo di essere pronto per un club più importante.. Prima dell'infortunio ho avuto qualche offerta, il Sassuolo è stato un trampolino di lancio e ora so che ci sono poche possibilità che rimanga".- "Una volta al Benfica ho giocato bene partendo dalla panchina, nella partita successiva dovevo partire titolare ma così non è stato. L'allenatore Jorge Jesus mi aveva detto di riscaldarmi presto, poi ha fatto entrare un altro giocatore per l'ultima sostituzione e io sono andato dritto negli spogliatoi.. E' stata la goccia finale, il club mi ha liberato e mi ha dato la possibilità di andarmene senza nessun compenso. Diciamo che quando ci siamo salutati i toni sono stati relativamente amichevoli".