Sassuolo in Serie A, quando può arrivare la matematica promozione

La stagione delè stata una continua cavalcata senza freni, l'obiettivo promozione era ben focalizzato nella mente di tutti fin dall'inizio del campionato e il mirino non si è mai spostato di una virgola. A meno di clamorosi colpi di scena, per il ritorno in Serie A è solo questione di tempo:, +17 sullo Spezia terzo e +7 sul Pisa secondo (le prime due vanno dirette in Serie A).- La prima data utile per festeggiare la promozione è domenica 6 aprile, alle 15 il Sassuolo affronterà il Palermo al Barbera:. Un primo match point che se sfruttato subito riporterebbe i neroverdi in Serie A dopo una sola stagione.

- Se la promozione matematica non dovesse arrivare col Palermo, nelle partite successive il Sassuolo affronterà il Modena (12 aprile alle 19.30), Frosinone (il 21 alle 15), Cesena (il 25 alle 20.30), Carrarese (il 1° maggio alle 20.45), Cremonese (il 4 maggio alle 20.45) eil 9 maggio alle 20.45.- Il Sassuolo si è presentato in B con. Il giocatore più utilizzato da Fabio Grosso è il terzino tedescocon 2603 minuti in campo, il capocannoniere della squadra è Laurienté e subito dopo c'è: rispettivamente 15 e 11 gol. A gennaio sono arrivati giocatori importanti come Verdi, Mazzitelli e Bonifazi a rinforzare una rosa che, con la Serie B, non c'entra nulla.