Sassuolo in Serie A, su Dazn arriva “Sassuolo, La Rinascita”: la miniserie gratuita per celebrare la stagione dei neroverdi

Dopo un solo anno di purgatorio,I neroverdi hanno dominato il campionato di Serie B e si sono meritati un pronto ritorno tra le big del nostro calcio. La squadra diha sbaragliato la concorrenza grazie a campioni come, di certo di tutt’altra pasta rispetto alla media della cadetteria. Ora, a poco più di due mesi dalla promozione, arriva “”, una miniserie che celebra il ritorno in A degli emiliani.Si tratta di una produzione Sassuolo Calcio e YF Studio e verrà distribuitasua partire da venerdì 20 giugno 2025. La serie, articolata inripercorre il cammino dei neroverdi nel campionato di Serie BKT. Con immagini inedite, interviste esclusive e contenuti dietro le quinte, il documentario offre uno sguardo autentico sulla stagione che ha riportato il club nel grande calcio e potrà rivivere da vicino le riunioni tecniche, i viaggi in pullman, il ritiro, gli allenamenti e le partite, tra vittorie e momenti difficili.

La miniserie è arricchita dalle testimonianze di alcuni deidella stagione: Domenico Berardi, Daniel Boloca, Armand Laurienté, Luca Lipani, Luca Moro, Tarik Muharemovic, Samuele Mulattieri, Pedro Obiang, Yeferson Paz, Nicholas Pierini, Filippo Romagna, Kristian Thorstvedt e Cristian Volpato, oltre al tecnico Fabio Grosso, a Veronica Squinzi (Vicepresidente Sassuolo e AD Mapei), Carlo Rossi (Presidente), Giovanni Carnevali (Amministratore Delegato e Direttore Generale) e Francesco Palmieri (Direttore Sportivo). Parte della narrazione è affidata al giornalista Marco

“Questa miniserie rappresenta un’opportunità per mostrare al grande pubblico la vera anima del Sassuolo, anche nei momenti più difficili”, ha dichiarato Giovanni. “Una testimonianza autentica del nostro impegno costante che, giorno dopo giorno, grazie al contributo di tutti, si è concretizzato nella seconda promozione in Serie A della nostra storia. Un racconto che va oltre il campo e che mostra il lavoro, la passione e i valori che ci contraddistinguono”.