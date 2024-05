Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: Ballardini a 5, Inzaghi cambia tutto

19 minuti fa



Inzaghi fa turnover, Ballardini si affida ai titolari per cercare il bottino pieno e risollevarsi dalla zona retrocessione. Questi i titoli con cui ci si avvicina a Sassuolo-Inter, anticipo serale della 35esima giornata di Serie A. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SASSUOLO (5-3-2): Consigli; Toljan, Erlic, Kumbulla, Ferrari, Doig; Henrique, Lipani, Thorstvedt; Pinamonti, Laurienté. All. Ballardini



INTER (3-5-2): Audero; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi.