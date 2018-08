Ci siamo, dopo un'estate di frizzanti botti di mercato non coronati però dal sogno Modric inizia anche il campionato dell'Inter di Luciano Spalletti: alle 20.30 i nerazzurri affrontano il Sassuolo di Roberto De Zerbi al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in un match valido per la prima giornata della Serie A 2018/2019. Debutto insidioso per la squadra meneghina, sia perché l'allenatore bresciano è solito dotare le proprie squadre di un ottimo gioco, sia perché l'anno scorso l'Inter patì particolarmente il Sassuolo, rischiando di compromettere la qualificazione alla Champions League con una brutta sconfitta casalinga. Quella volta segnò proprio Matteo Politano, alla prima in nerazzurro subito al ritorno da ex in quella che fino all'anno scorso era la sua casa: grande attesa anche per la prima in Italia del Toro Lautaro Martinez, che giocherà dietro al solito Mauro Icardi. Tra le fila dei neroverdi occhio all'ex Milan Kevin Prince Boateng, che giocherà punta.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L'Inter è la squadra contro cui il Sassuolo ha vinto più partite in Serie A: sei successi neroverdi in 10 sfide, quattro invece quelli nerazzurri (nessun pareggio). Due delle tre peggiori sconfitte del Sassuolo in Serie A sono però arrivate contro l’Inter: 7-0 nel settembre 2013 e 2014, come contro la Juventus nel febbraio 2018. Il Sassuolo ha perso solo la prima di cinque partite d’esordio stagionale in Serie A: due successi e due pareggi nelle ultime quattro. Nelle ultime due stagioni, i neroverdi non hanno incassato alcun gol nella prima giornata di campionato: 1-0 vs Palermo nel 2016/17 e 0-0 vs Genoa nella scorsa stagione. In cinque degli ultimi sei esordi stagionali in Serie A l’Inter non ha subito gol: quattro successi e un pareggio, che si aggiungono alla sconfitta per 2-0 contro il Chievo. L’Inter è stata la squadra che è migliorata di più in termini di punti in classifica nella scorsa Serie A rispetto alla 2016/17 (+10 punti). L'Inter è la squadra che nella scorsa Serie A ha segnato più reti di testa (15) - dall'altra parte solo il Crotone (tre) ne ha realizzati meno del Sassuolo (cinque) con lo stesso fondamentale. Inter e Roma sono le due squadre che Kevin-Prince Boateng ha affrontato più volte in Serie A senza riuscire a segnare (sette sfide contro entrambe).La prima tripletta di Mauro Icardi con la maglia dell’Inter in Serie A è stata nel settembre 2014 proprio contro il Sassuolo. Matteo Politano ha disputato 96 partite e segnato 20 gol in Serie A con la maglia del Sassuolo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.



INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, De Vrij, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Lautaro, Asamoah; Icardi.​