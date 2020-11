A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI GIANCARLO PADOVAN

La squadra di De Zerbi, imbattuta in questo inizio di stagione con cinque vittorie e tre pareggi, cerca un successo per superare il Milan, impegnato domani contro la Fiorentina, e vivere una notte da prima della classe. Per l'Inter è una sfida che vale molto: per la classifica, con la possibilità di accorciare sulla vetta, per il morale, a terra dopo la sconfitta contro il Real Madrid, per Conte, finito nell'occhio del ciclone in questi giorni. ​Il Sassuolo ha vinto 7 volte contro 5 vittorie nerazzurre e 3 pareggi. Al Mapei Stadium, le due formazioni non hanno mai pareggiato: 3 successi su 7 per il Sassuolo, tre per l'Inter.