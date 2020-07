prende tre gol e il fatto che sia comunque tra i migliori la dice lunga sulla partita della Juve. E' comunque decisivo, se il Sassuolo ci mette quasi un tempo a trovare la via della rete il merito è solo suo. Nel finale si supera ancora.: un gran gol che però fa il pari con quella diagonale non chiusa sul gol di Caputo.la spalla lo fa impazzire, ma questa volta non trova mai le giuste misure.: torna in campo dopo cinque mesi ed è una buona notizia, anzi ottima. Ma dimostra di essere in grande ritardo, chiede il campo a metà primo tempo e poi resta nello spogliatoio all'intervallo.(1' s.t.: quando entra, la Juve perde tutte le misure).Il salvataggio sulla linea su Boga vale quanto il gol del tre pari, se non di più. Salva con due episodi chiave una prestazione assolutamente deludente in fase di non possesso.a furia di tirare la carretta sta finendo le energie, anche questa sera è suo un assist per gli avversari.due assist, uno meraviglioso. Poi si spegne e cala alla distanza, ma rivederlo verticalizzare è già una grande cosa.(12' s.t.porta sostanza a un centrocampo che soffriva maledettamente).in netta difficoltà, dopo il lockdown tra quelli più in ritardo.ci risiamo, gioca sempre ma proprio non riesce a incidere. Si prende anche un giallo evitabile che lo costringerà a saltare la sfida con la Lazio.(17' s.t.entra lui e la Juve torna pericolosa).: ci prova e ci riprova, ma non ci riesce. Segnare sempre però non è possibile nemmeno per lui.: un gol da Pipita, freddo davanti a Consigli dopo un movimento perfetto che ispira l'assist di Pjanic.(12' s.t.raggiunge Michel Platini a quota 224 presenze complessive ma non è questa la sua serata).All.proprio non riesce a chiudere il campionato, la Juve incassa tanti gol e lascia troppo spesso il dominio territoriale agli avversari. Sta succedendo qualcosa e non è qualcosa di positivo. Ha cinque giornate per archiviare la pratica tricolore e prepararsi alla Champions, ma l'involuzione delle ultime tre partite è preoccupante.