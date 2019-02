Sassuolo-Juventus 0-3



SASSUOLO



Consigli 4,5: imperdonabile l'errore che consegna su un piatto d'argento il pallone dello 0-1 ai bianconeri. Un eccesso di sicurezza pagato a caro prezzo. Sul raddoppio di CR7 on può nulla.



Lirola 6: arriva spesso sul fondo, ma a quel punto la scelta sbagliata è una certezza. Buona la fase difensiva.



Magnani 6: chiusure decise e perentorie, qualche apertura prevedibile da rivedere. Nel secondo tempo si inchina come tutto il Sassuolo davanti a CR7.



Peluso 6: la grande novità del Sassuolo 2019 è lui, preferito a Ferrari ormai da due partite consecutive. Si conferma all'altezza della situazione.



Rogerio 6: anche dalla sua parte i cross sono sballati, così è meglio giocare sempre corto, in compagnia di Djuricic e Locatelli.



Bourabia 6: spetta a lui la lotta, il duello con Matuidi. Si annullano quasi.



(dal 34' st Magnanelli sv)



Sensi 6,5: probabilmente il miglior regista della Serie A.



Locatelli 6,5: un avvio di gara scoppiettante, di grande qualità. Soltanto un miracolo di Szczesny gli nega la gioia del gol intorno al quarto d'ora di gioco. Poi dopo il gol subìto sembra abbattersi.



Berardi 6: fa ammonire Alex Sandro, ci prova da lontano con una gran botta al volo. Prova positiva, ma ancora senza gol. Poi toglietemi un dubbio, vi prego: quello a porta vuota, dalla trequarti, è un gol magiato secondo voi? Sarebbe stato l'1-1..



Babacar 5: quando gli arriva il pallone le trame di gioco del Sassuolo perdono di qualità. In area Caceres e Rugani se lo mangiano. Sono sbagliati i cross o è lui che non ci arriva mai?



(dal 14 st Boga 5,5: nessun guizzo degno di nota, De Sciglio se lo mette in tasca)



Djuricic 6: finezze e leziosismi in un corpo solo. Chi riesce a distinguerle lo comprende e lo apprezza, chi non ci riesce a un certo punto perde la pazienza. Resta l'incognita del presunto rigore a inizio partita, negato da Mazzoleni al Var. (dal 10' st Matri 5,5: servito poco e male, non fa nulla per meritarsi la sufficienza) All. De Zerbi 6,5: fino al gol di Khedira il suo Sassuolo è uno spettacolo. Poi un po' l'abbattimento, un po' Boateng che manca come il pane.. Nella ripresa piano piano la sua squadra perde lucidità e concede. Ma il marziano CR7 è impossibile da marcare. Il risultato è indubbiamente sproporzionato, un peccato che si perda in un nulla di fatto il gioco così spumeggiante visto a inizio gara.





JUVE



Szczesny 6 - Eccezionale in uscita su Djuricic, bene anche su Locatelli pochi minuti dopo. Poi però rischia di rovinare tutto con un’uscita che spalanca la porta a Berardi. Per fortuna, sua e della Juve, la mira del neroverde è sballata.



De Sciglio 6.5 – Allegri si affida a lui per avere più copertura in difesa. De Sciglio lo accontenta con una prestazione pulita.



Rugani 6 – Inizia la partita perdendo palla sul pressing di Djuricic, migliora col passare dei minuti e nella ripresa sfiora il raddoppio di testa: sarebbe stato il terzo consecutivo in campionato.



Caceres 6.5 – Cresce fisicamente e si vede. Nella seconda parte di gara non soffre come col Parma. Alcuni anticipi permettono di rimanere alla Juve alta.



Alex Sandro 6 – Cresce alla distanza. Parte col freno a mano un po' tirato, nella ripresa si stacca dalla linea difensiva con più regolarità aiutando a creare superiorità numerica sulla sinistra.



Khedira 7 – Segna il gol del vantaggio nel primo tempo, piano piano sta recuperando forma fisica e dinamismo. Abbattuto da Cristiano Ronaldo con una pallonata, è costretto al cambio e rientra negli spogliatoi per le cure del caso. (21’ s.t. Bentancur 6 - Dà fosforo al centrocampo)



Pjanic 6.5 – Rischia grosso col passaggio arretrato per Rugani in avvio. Come il resto della squadra cresce col passare dei minuti. In tandem con Cristiano Ronaldo cuce la rete del vantaggio firmata da Khedira. Passi in avanti.



Matuidi 6.5 – Corre come se non ci fosse un domani. Sta recuperando forma fisica a vista d’occhio. E’ una buona notizia per la Champions. (40’ s.t Emre Can 6.5 – Tempo un minuto e segna il gol del 3-0)



Bernardeschi 6.5 – Allegri lo preferisce a Dybala e lui non spreca l’occasione. Parte largo e si accentra. Raramente spreca palloni e duetta molto bene anche nello stretto. Gli manca solo il gol. (38’ s.t. Dybala s.v.)



Mandzukic 6 – Prima mezz’ora senza particolare voglia, sembra. Poi si rivede il Mandzukic che tutti conoscono: corre dietro a tutto il Sassuolo e davanti è un riferimento per i suoi.



Cristiano Ronaldo 7.5 – Con lui in campo la Juve parte sempre dall’1-0. Almeno. Lo dicono i numeri. Diciotto gol e otto assist in 23 presenze in Serie A. Ventuno gol e 10 assist in 31 presenze in tutte le competizioni. Anche oggi ne fa uno e uno. Dedica la rete a Dybala sfoggiando la sua classica “Mask”. Trascinatore.



All. Allegri 7 – Gestisce il “caso” Dybala nel migliore dei modi. L’argentino resta fuori ma il risultato sorride sempre alla Juve. I bianconeri restano l’unica squadra imbattuta in Europa nei cinque maggiori campionati europei. Non solo. I bianconeri chiudono in crescendo, segno che la forma fisica migliora di giorno in giorno. Non è poco, a poco più di una settimana dalla Champions.



@lorebetto