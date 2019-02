Sassuolo-Juventus 0-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 23' pt Khedira, 25' st Ronaldo, 40' st Emre Can



Assist: 25' st Pjanic, 40' st Ronaldo



Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Bourabia (34' st Magnanelli), Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar (14' st Boga), Djuricic (10' st Matri). All. De Zerbi



Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Caceres, Rugani, Alex Sandro; Khedira (21' st Bentancur), Pjanic, Matuidi (39' st Emre Can); Ronaldo, Mandzukic, Bernardeschi (36' st Dybala). All. Allegri



Arbitro: Sig. Mazzoleni



Ammoniti: 6 ' pt Pjanic (J), 27' pt Alex Sandro (J), 30' pt Magnani (S), 37' pt Bourabia (S), 45'+ 4' st Lirola (S)