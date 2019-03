Manuel Locatelli a giugno diventerà solo del Sassuolo. Il club, infatti, riscatterà il giocatore dal Milan a giugno per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Il centrocampista del settore giovanile rossonero, che saluterà dunque a giugno, stasera sarà impegnato a San Siro propri contro il Milan. Così l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ha parlato a Sky Sport nel pre-partita: "Noi lo abbiamo preso in prestito con un obbligo di riscatto, il giocatore rimarrà al Sassuolo, è una cosa quasi ormai definita. Siamo soddisfatti per il suo rendimento, abbiamo fatto una scelta importante, è un giocatore di ottime qualità. In questo ruolo, in Italia, non ce ne sono tanti. Ormai sono un po’ di anni che gioca ma non dobbiamo dimenticarci che ha venti anni".