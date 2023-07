Si scrive Sassuolo, si legge gioielleria. Da anni il club neroverde mette in vetrina i suoi talenti per venderli a peso d'oro. Un anno è l'estete di Locatelli, poi quella di Scamacca... Stavolta è stato il turno di Frattesi salutare tutti e prendere il treno per una big: l'Inter ha vinto la concorrenza di Milan, Juve e Roma mettendo sul piatto un prestito da 6 milioni di euro con obbligo di riscatto a 27 più altri 5 milioni di bonus e un 10% sulla futura rivendita. Le condizioni hanno convinto il Sassuolo, che ancora una volta ha incassato una cifra sostanziosa chiudendo un'operazione importante in uscita.



