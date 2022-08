L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Andrea Pinamonti, ha risposto in questi termini circa i dettagli dell'operazione effettuata con l'Inter: "L'obiettivo nostro è quello di far crescere i giocatori per poi cederli a grandi club, che sia Inter o altri, poi si vedrà. Non c'è nessun tipo di accordo con l'Inter". Confermata dunque l'assenza di una clausola di recompra nella trattativa che ha portato il classe '99 in neroverde.