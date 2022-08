Armand Laurienté sarà un nuovo giocatore del Sassuolo: l'attaccante francese oggi ha sostenuto le visite mediche con i neroverdi ed è in tribuna al Mapei Stadium per assistere alla sfida con il Milan. Laurienté arriva dal Lorient a titolo definitivo per 10 milioni di euro più due di bonus e un'alta percentuale sulla futura rivendita.