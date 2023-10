Sassuolo-Lazio (sabato 21 ottobre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali.



LE ULTIME - Dionisi deve fare i conti con le assenze di Viti in difesa e di Alvarez in attacco. Dall'altra parte Sarri (in tribuna per squalifica) ha tutta la rosa a disposizione, compreso Immobile recuperato per la panchina. Da valutare le condizioni del portiere Provedel.



PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.