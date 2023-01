Sassuolo-Lazio, match della 18esima giornata di Serie A, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Domenica 15 gennaio alle ore 12:30 (in diretta su DAZN e Sky, Now, Sky Go). Di seguito, le probabili formazioni.



SASSUOLO (4-3-3): Pegolo. Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio. Frattesi, Obiang, Traoré. Berardi, Alvarez, Laurienté



LAZIO (4-3-3): Provedel. Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic. Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto. Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni