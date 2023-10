Il sabato della 9a giornata di Serie A si chiude con Sassuolo-Lazio, con calcio d'inizio alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un sfida dall'alto tasso tecnio e dai tantissimi intrecci soprattutto di classifica perché entrambe le squadre, attrezzate per obiettivi tanto simili quanto differenti, hanno iniziato la stagione alternando risultati altalenanti. Maurizio Sarri che ha recuperato almeno in parte Ciro Immobile e Zaccagni deve rispondere sul campo ad una rincorsa Champions che oggi è distante già 7 punti. Alessio Dionisi invece dopo una doppia vittoria con Inter e Juve è inciampato in due risultati negativi prima della sosta e vede la bagarre per un piazzamento europeo serratissima.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Pedersen; Boloca, Racic; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.