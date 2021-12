Domenica alle 18 la Lazio torna in campo per la 17esima giornata di Serie A e fa visita al Sassuolo. Seconda trasferta consecutiva per i biancocelesti, che cercano un altro successo dopo quello in casa della Sampdoria per continuare la rincorsa all'Europa. Dall'altra parte, i neroverdi non hanno perso nessuno degli ultimi quattro match di Serie A (tre pareggi e una vittoria, a San Siro con il Milan).



LE ULTIME - Sarri deve rinunciare a Milinkovic squalificato e con Immobile non in perfette condizioni può dare fiducia a Pedro al centro dell'attacco con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati. Tra i pali Strakosha ha possibilità di giocare ancora titolare. Per Dionisi dubbi sui terzini (Toljan e Rogerio favoriti su Muldur e Kyriakopoulos), mentre Defrel insidia Raspadori per una maglia.



DOVE VEDERLA - Sassuolo-Lazio avrà fischio d'inizio domenica 12 dicembre alle ore 18 e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, sarà visibile in streaming su Smart Tv, pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, M. Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.



Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Acerbi, Luiz Felipe, Hysaj; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson.