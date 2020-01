Dopo la trasferta di Udine, i neroverdi del Sassuolo sono tornati subito al lavoro questo pomeriggio al Mapei Football Center: seduta defaticante per i calciatori impiegati alla Dacia Arena, per il resto del gruppo partitella con l'Under 18 di mister Pensalfini. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Alfred Duncan e Marlon.



Il programma di domani prevede allenamento mattutino a PORTE CHIUSE.