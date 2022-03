: inoperoso nel primo tempo fino al 40’ quando fa un miracolo su colpo di testa a botta sicura di Henry. Para un rigore a cinque minuti dalla fine.: spinge come e quanto vuole sulla sua fascia di competenza mettendo in difficoltà spesso l’out sinistro veneto. Dalla sinistra però nasce la rete del 3-0 col rigore. Punizione a favore dei padroni di casa, cavalcata sulla sinistra superando un uomo avversario e assist per Berardi che é bravo a guadagnarsi il rigore. (Dal 35’st: sostituisce bene Chiriches: comanda bene la sua difesa e salva un gol fatto nella ripresa su tiro a botta sicuro di Fiordilino: lascia troppo spazio nelle due occasioni importanti create da Mateju per la testa di Henry. Meglio in fase offensiva.: padrone del centrocampo neroverde. (Dal 35’st: sostituisce molto bene Maxime con ordine e qualità: insegna calcio oggi al Penzo. Segna con freddezza il rigore del 2-0 ed é ill regista offensivo della sua squadra. In estate é pronto per il grande salto in una big. (Dal 41’stha una grande occasione dopo 10 minuti che spreca però é una continua spina nel fianco per i padroni di casa. (Dal 41’st: al minuto due si impossessa di una palla vagante e porta in vantaggio la sua squadra. La partita la porta in discesa lui.: si vede poco ma il suo lavoro tattico é tanto. Alla mezz’ora Berardi gli lascia il rigore e lui, da vero bomber, non sbaglia. (Dal 27’st: scambia spesso Berardi e Scamacca mandando in continua confusione la difesa veneziana. Oggi spicca la sua squadra che ormai non é più una sorpresa. Se si trova lì in alto in classifica il merito é soprattutto suo.