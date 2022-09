deve gestire solamente l’ordinaria amministrazione, il Torino arriva spesso sulla trequarti ma poi non riesce praticamente mai ad arrivare alla conclusione. Per il portiere del Sassuolo è una serata abbastanza tranquilla.attento in fase difensivo riesce a limitare sia le scorazzate di Lazaro che quelle di Aina nel secondo tempo. Si vede poco in fase offensivo.è decisivo nel finale del primo tempo quando si immola sulla conclusione di Vlasic. Il suo intervento in scivolata vale come un gol.partita solida al centro della difesa da parte del capitano neroverde. Riesce a contenere bene Seck prima e Pellegri poi, non facendosi mai superare dagli attaccanti avversari.perfetto in fase difensiva dove non si fa mai superare dai giocatori avversari, bravo anche in fase offensivo nel crossare un pallone perfetto per la testa di Alvarez nell’azione del gol neroverde.sfiora il gol da azione d’angolo nel primo tempo, solamente un grande intervenne di Milinkovic-Savic gli nega la gioia della rete. Buona la sua partita.: buona la sua partita in mezzo al campo. Bravo sia nel lavoro in fase di interdizione quando è il Torino ad avare il possesso del pallone, bravo anche quando è invece chiamato a impostare l’azione.: dei tre centrocampisti schierati inizialmente da Dionisi è quello che appare un po’ più in difficoltà.(Dal 21’ s.t.: entra bene in partita): questa partita l’avrebbe potuta giocare con la maglia granata, negli scorsi mesi è stato a lungo trattato dal Torino prima di andare al Sassuolo. E’ autore di qualche buono spunto in fase offensiva.: occasioni per segnare non ne ha nemmeno una, si ritrova per tutta la partita a dover fare a sportellate con Schuurs. Un duello che alla lunga perde e sono pochi i palloni che riesce a gestire.(Dal 41’ s.t.: decide la partita quando sembra destinata a finire sullo 0-0 con un gol dal bomber di razza. Un colpo di testa si cross di Rogerio che non lascia scampo a Milinkovic-Savic): è la mossa a sorpresa di Dionisi nel tridente d’attacco del Sassuolo. Il diciottenne attaccante neroverde mostra la giusta spavalderia ma contro Buongiorno fatica a trovare spazi in avanti.(Dal 21’ s.t.: si vede poco): deve fare i conti con le tante assenza ma riesce ugualmente a espungere lo stadio del Torino grazie a una partita attenta in fase difensiva. Il Sassuolo sfrutta al meglio una delle poche occasioni avute e vince la partita.