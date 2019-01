Sassuolo-Cagliari 3-0



Consigli 6,5: raramente chiamato in causa, si limita a gestire l’ordinaria amministrazione.



Lirola 6,5: lavoro molto propositivo il suo. Dialoga bene sia con Locatelli che con Berardi, non a caso gran parte delle occasioni arrivano da quella metà di campo



Magnani 7: il suo lo fa sempre. Intercetta palloni molto insidiosi e toglie tanti grattacapi a Consigli. È suo il salvataggio provvidenziale su Pavoletti, rivelatosi poi inutile per la chiamata del fuorigioco.



Peluso 6,5: forse non si avverte la sua presenza. Di sicuro, però, il Sassuolo patirebbe la sua assenza. Ottimo nei panni di centrale, mai insicuro e sempre affidabile. Una garanzia.



Rogerio 6: buona prestazione in fase difensiva anche se non molto in più del minimo indispensabile. Pecca molto in fase di impostazione, lasciando l’incombenza di proporre al suo opposto Lirola.



Locatelli 7,5: trova subito il gol, anche se il grosso lo fa il compagno Berardi e rischia di bissare con la medesima dinamica a pochi minuti di distanza. Troppo per poterla definire una coincidenza ma piuttosto il segno della sua presenza sempre puntuale. Magnanelli 7: il capitano non si discute mai, specie quando detta legge con autorevolezza dalla metà campo. Detta egregiamente i ritmi di gioco e non si ferma mai, se non quando è obbligato a cedere il posto (dal 75' Duncan 7: non fa sentire la mancanza del capitano. Gli bastano pochi minuti per servire un pallone favoloso a Matri che porta i neroverdi sul 3-0).



Bourabia 6: al 14’ si fa subito notare per un’ottima punizione all’incrocio dei pali, ottimamente deviata da Cragno. Per il resto la sua è una prestazione “senza infamia e senza lode”.



Berardi 6,5: pecca di egoismo sotto porta e l’unica occasione che concede a Locatelli è del tutto involontaria. Nella ripresa non si vede troppo.



Babacar 6,5: al 37’ si divora un’occasione clamorosa, complice l’errore di Cigarini, e non concretizza a tu per tu con il portiere. Ruba il pallone dalle mani di Berardi e trasforma il rigore del 2-0. Resta, comunque, uno de peggiori dei neroverdi. (dal 70' Matri 7: è il suo lavoro e lo fa egregiamente. Non ha bisogno di troppi convenevoli per metterla in rete e chiudere una partita dominata pienamente.)



Djuricic 7: fa il lavoro sporco e si sacrifica per la causa, ragion per cui non riesce a brillare troppo. Fa comunque un buon lavoro, Versatile e generoso, non dando tregua a Srna, e si procura un rigore. Poco incisivo nella ripresa, tanto da essere sostituito (dal 65' Boga 6,5: un guizzo che ridà frizzantezza laddove la stanchezza di Djuricic si stava facendo sentire. Una buona intuizione).





All. De Zerbi 7: buona gestione di gara, senza particolari patemi di animo. Potrebbero chiamarlo “mister cambio”, considerando che li ha azzeccati tutti. Cosa non facile.