Parma-Sassuolo 2-1



Consigli 5: poteva fare meglio su entrambi i gol; respinge malamente il primo tiro sull’’1-0 di Gervinho



Rogerio 5,5: spesso in difficoltà sull’out destro, sbaglia qualche disimpegno di troppo



Ferrari 6: ritorno a Parma per l’ex ducale; cerca il colpo di testa vincente anche in fase offensiva



Magnani 5: con Inglese è una bella lotta anche se più di una volta si lascia scappare Gervinho; retropassaggio che causa il secondo gol crociato



Marlon 5: Gervinho sul suo lato fa quello che vuole



Buorabia 6: dura lotta a centrocampo contro la tecnica del Parma; un bel duello



Magnanelli 6: in mezzo al campo prova a servire spesso Berardi e Boateng



(Dal 15’ s.t. Djuricic 5,5: non punge nell’ultima mezz’ora)



Duncan 6: mostra i muscoli su Grassi e Scozzarella, sbaglia qualche passaggio di troppo



(Dal 32’ s.t. Matri 6: cerca il gol allo scadere)



Boateng 6: gioca spesso da falso nove alle spalle di Babacar; buona tecnica e controllo di gioco



(Dal 15’ s.t. Sensi 6: qualità a centrocampo per velocizzare il giropalla)



Babacar 6,5: ritrova una maglia da titolare e non sbaglia dal dischetto



Berardi 5,5: nervoso e mai pericoloso sul lato di Gagliolo





All. De Zerbi 6: la sua squadra soffre nella prima mezz’ora poi rialza la testa