Sassuolo-Lazio 0-2







Pegolo 6: al posto dell’infortunato Consigli, smanaccia subito un tiro insidioso di Zaccagni, poi resta inoperoso fino al calcio di rigore che gli passa sotto il braccio. Nel finale tenta l’uscita su Felipe Anderson, invano.



Toljan 5,5: la parata sul colpo di testa di Milinkovic serve per evitare momentaneamente il gol, ma è solo questione di secondi (e di Var). Peccato, dalla sua parte stava limitando Zaccagni. Si rifà con un bel recupero nella ripresa.



Erlic 6,5: torna titolare e riporta qualche certezza alla difesa, in coppia con Tressoldi. A nulla vale il salvataggio prodigioso su Pedro, dal corner conseguente nasce il vantaggio biancoceleste. Esce di nuovo infortunato.



(39’ s.t. Ferrari 5,5: sovrastato da Milinkovic nell’azione del 2 a 0)



Tressoldi 5: titolare al posto di Ferrari, scelta forte del mister. La dormita finale cancella una prestazione altrimenti positiva.



Rogerio 5,5: ha fretta di calciare in angolo una palla vagante decisiva che avrebbe potuto gestire con più calma. Da lì l’incornata di Milinkovic e il fallo di mano di Toljan...



Frattesi 6: due o tre strappi importanti conclusi con una scelta sbagliata. Lotta e corre tanto, oscurando Luis Alberto per un tempo. Cala nella ripresa.



Obiang 6,5: ritrova il gusto della sciabolata morbida, a volte fin troppo morbida. Ordine e filtro. Tra i migliori neroverdi.



(8’ s.t. Lopez 6: prova a dare la scossa ma porta in campo soltanto la stizza. Ammonito per proteste, rischia il rosso mandando a quel paese Pairetto)



Traorè 6,5: volitivo, nel primo tempo è ovunque, protagonista senza giocata vincente.



(23’ s.t. Thorstvedt 5,5: uno di quei cambi che dovrebbero cambiare le cose ma che invece niente)



Berardi 5,5: sottotono, tiri sparati in curva e tanta fatica a vedersela con Marusic.



Alvarez 5: solo uno spunto nella ripresa. Anzi, uno spuntino per i centrali di Sarri. Il vice di un flop (Pinamonti) è un super flop.



(8’ s.t. Defrel 5: di male in peggio. Il francese è sprofondato nell’insicurezza)



Laurientè 6: ne fa ammonire due perché quando scatta il fallo è sistematico. Per il resto, i soliti tiri pretenziosi…



(23’ s.t. Ceide 5,5: si crede un dribblomane, ma ogni volta che tenta di saltare l’uomo la perde)



All. Dionisi 5: la striscia negativa comincia a essere pesante, adesso sì che rischia. Il Sassuolo gioca a tratti anche meglio della Lazio, ma manca qualcosa, al di là del centravanti.