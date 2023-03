Consigli 6: l’unico tuffo arriva nel finale, praticamente a gioco fermo.Toljan 6: controlla Maldini, che è bravo ma non punge. Si fa vedere poco in proiezione.Erlic 6: in avvio tenta un fuorigioco individuale che proprio non ci stava, Nzola non segna e lui tira un sospiro di sollievo. Si riposa fino al forcing finale dello Spezia, in cui non sbaglia un intervento.Ferrari 6,5: soffre i primi minuti le corse pazze di Nzola, poi piano piano gli prende le misure. Grande salvataggio nel finale.Rogerio 6: limita Gyasi, si preoccupa con Verde. In mezzo tenta di sorprendere Dragowski con un bel tiro da fuori area.Thorstvedt 5,5: la mette lui per l’occasionissima di Henrique a fine primo tempo. Una giocata degna di nota e poco altro, Dionisi lo toglie subito nella ripresa.(57’ Frattesi 5,5: ingresso in campo così così, perde subito un pallone sanguinoso. Si rivede più tardi con una discesa delle sue, ma la spara alle stelle da buona posizione)Lopez 6: si deve scrollare di dosso Agudelo ad ogni tocco. Regia pulita, ma senza grosse invenzioni.Henrique 6,5: prestazione ancora positiva, forse appena meno lucido del solito, soprattutto quando gli capita sulla testa la gran palla di Thorstvedt. Caparbio invece nell’azione del rigore.(74’ Harroui 6: scheggia il palo con una botta dalla distanza. Sfortunato).Berardi 7: colpisce la solita traversa e trasforma il calcio di rigore della vittoria. Ancora decisivo.(84’ Marchizza s.v.)Pinamonti 5,5: tante sponde, zero conclusioni in porta. Spettatore del tridente nella ripresa.(74’ Defrel 5,5: un tiro molle nei minuti di recupero, poteva segnare anche lui).Laurienté 6,5: senza il tocco di mano di Amian avrebbe segnato l’ottavo gol in campionato. Solo rigore…(74’ Bajrami 6: voglioso, meriterebbe qualche minuto in più)All. Dionisi 6,5: fa riposare Frattesi un tempo ma lo ributta dentro appena può, per vincere. Nel finale cambia un po’ tutti, e rischia il pareggio.